Марафон мероприятий в рамках общественно-патриотической акции «Маёй Краіне» открыл праздник в кинотеатре «Мир». Пообщаться и на собственном примере проагитировать за здоровый образ жизни собрались юные мозыряне и их родители. Подробности – далее в сюжете.

О культуре здоровья в жаркий субботний день говорили на площадке возле кинотеатра «Мир». Через песни, танца и конкурсы профессиональные аниматоры и ведущие помогли гостям праздника вспомнить базовые правила. Сколько раз чистить зубы? Можно ли есть на завтрак конфеты? И какой вид спорта выбрать?

Маленького Ваню и его сестру на праздник привела мама. Семья Мацукевич здоровый образ жизни ставит во главу личной пирамиды ценностей. Много времени уделяют активному отдыху и часто посещают подобные праздники. Со спортом на «ты» — и воспитанники клуба каратэ «Сэйдокай». Тренировки, показательные выступления, соревнования. Жизнь этих ребят насыщенна событиями. И на вредные привычки просто не остается времени.

Руководитель «Сэйдокай» Наталья Гордынская – не только тренер, но и мама. Она – отличная живая реклама, как спорт помогает жить энергично. И как доступно рассказать об этом детям.

Проект «Молодежь Мозыря за здоровый образ жизни» — один из этапов областной общественно-патриотической акции «Маёй Краіне». Его организаторами выступили сектор по делам молодежи райисполкома, спортивный клуб «Сэйдокай», кинотеатр «Мир» и праздничное агентство «ЗЕБРА for kids». Тех, кого не испугала жаркая погода, в течение двух часов заряжали позитивными эмоциями. А самые удачливые гости праздника получили сувениры и подарки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь»