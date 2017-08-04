Многодетным семьям окажут единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» информирует, что согласно мероприятиям Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы семьям, воспитывающим троих и более детей (до 18 лет), на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования, предусмотрена выплата единовременной материальной помощи к учебному году (на 1 августа 2017 года — 40,00 руб.). Выплата материальной помощи производится на основании следующих документов: паспорт одного из родителей, справки из учреждений образования об обучении детей, свидетельства о рождении детей, справки о месте жительства и о составе семьи либо удостоверения многодетной семьи, расчетного счета в ОАО «АСБ Беларусбанк». Прием документов осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30, обед — 13.00-14.00 по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, каб. №109, консультации по тел.: 32-97-31, 32-97-58, 22-52-26.