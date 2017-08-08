Литовского дальнобойщика с 2,1 промилле алкоголя задержали в Автюках

На минувшей неделе в ОГАИ Калинковичского РОВД поступило сообщения от очевидца, что на ул. Мира в д. Автюки Калинковичского района грузовым автомобилем управляет водитель в нетрезвом состоянии. Выехавшими по сообщению очевидца сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль Volvo с полуприцепом, которым управлял 50-летний гражданин Литвы. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения, ему было предложено пройти освидетельствование. Результат — 2,18 промилле. От сдачи биологических объектов водитель отказался. От управления его отстранили, автомобиль был доставлен на штрафную стоянку. Госавтоинспекция очередной раз обращается ко всем гражданам: если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, проявите гражданскую позицию — незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.