Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

Летний патруль. Совместные рейды проводят водные спасатели, сотрудники МЧС, милиционеры, педагоги и волонтеры.

11 августа 2017, 18:41

Под конец сезона лето все-таки напомнила о себе не просто теплом, а жарой. На эти выходные в связи с высокой температурой, градус термометра поднимется далеко за 30, объявлен оранжевый уровень опасности. Благо мозырянам есть, где спасаться — город расположен на берегу Припяти, да и в районе озер и карьеров хватает. В связи с этим уже сейчас активизировал свою работу летний патруль. Совместные рейды проводят водные спасатели, сотрудники МЧС, милиционеры, педагоги и волонтеры.
Сюжет.

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