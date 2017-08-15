Кубок победителей Спартакиады у Мозырской СДЮШОР по гребле

Блестяще победой Мозырской СДЮШОР федерации профсоюзов Беларуси, завершилась республиканская Спартакиада детско-юношеских спортивных школ по гребле на байдарках и каноэ, среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Завоевав большое количество наград в личном первенстве, представители столицы Полесья, заслуженно выиграли и командный Кубок, подтвердив звание ведущего белорусского центра по подготовке гребцов высокого класса.