Криминальный рекорд

18-летний мозырянин метнул бутылку на 30 метров и попал в чужое авто. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Молодые люди возвращались ночью домой после прогулки. На остановке один из них приметил пустую стеклянную бутылку. Физически крепкий парень решил похвастаться перед друзьями, сказал, что он может перекинуть бутылку через девятиэтажку. А потом перешел непосредственно к делу. Тара пролетела тридцать метров и спикировала в лобовое стекло припаркованного автомобиля. После того как у побитого авто сработала сигнализация, компания разбежалась. Хозяин пострадавшего Volkswagen обратился в милицию. Хулигана задержали спустя несколько дней. Сейчас молодой человек анализирует свое поведение в изоляторе временного содержания. Родственники уже выплатили материальный ущерб владельцу авто.