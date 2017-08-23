Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

Конфликт из-за мусора в одном из мозырских дворов вылился в уголовное дело

23 августа 2017, 17:24

За свою невоздержанность ранее неоднократно судимому мозырянину грозит новый срок – до 3 лет тюрьмы, на этот раз за хулиганство. В одном из мозырских дворов возник конфликт между местным жителем и водителем мусоровоза, который отказался забрать на свалку его стол. Выпивший мужчина, притащивший на себе ненужный предмет интерьера, на отказ отреагировал буйно. К слову, свою злость он выместил не на водителе, а на автомобиле.

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