Конфликт из-за мусора в одном из мозырских дворов вылился в уголовное дело

За свою невоздержанность ранее неоднократно судимому мозырянину грозит новый срок – до 3 лет тюрьмы, на этот раз за хулиганство. В одном из мозырских дворов возник конфликт между местным жителем и водителем мусоровоза, который отказался забрать на свалку его стол. Выпивший мужчина, притащивший на себе ненужный предмет интерьера, на отказ отреагировал буйно. К слову, свою злость он выместил не на водителе, а на автомобиле.