Команда Мозырского района заняла третье место на областном туристическом слете работающей молодежи «Единство-2017». Он проходил на берегу реки Сож с 16 по 18 августа.
По традиции, участниками этого спортивного форума становятся сборные, победившие в районных туристических мероприятиях.
За звание самых спортивных и творческих сражались команды со всего юго-восточного региона. Но главная здесь все же—единство, дружба и новые знакомства.
Рубрика: Новости
Команда Мозырского района заняла 3-е место на областном турслете
22 августа 2017, 16:16
Команда Мозырского района заняла третье место на областном туристическом слете работающей молодежи «Единство-2017». Он проходил на берегу реки Сож с 16 по 18 августа.