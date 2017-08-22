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Рубрика: Новости

Команда Мозырского района заняла 3-е место на областном турслете

22 августа 2017, 16:16

Команда Мозырского района заняла третье место на областном туристическом слете работающей молодежи «Единство-2017». Он проходил на берегу реки Сож с 16 по 18 августа.
По традиции, участниками этого спортивного форума становятся сборные, победившие в районных туристических мероприятиях.
За звание самых спортивных и творческих сражались команды со всего юго-восточного региона. Но главная здесь все же—единство, дружба и новые знакомства.

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