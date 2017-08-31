Кинотеатр «Мир» за здоровый образ жизни

Еще одну акцию, посвященную спорту и здоровью, провели в кинотеатре «Мир». Участниками мероприятия стали юные спортсмены клуба каратэ «Сэйдокай» и представители школы гиревого спорта.

Мода на здоровый образ жизни – одна лучших тенденций последнего времени. Количество спортзалов растет, мозыряне массово посещают бесплатные тренировки на свежем воздухе. А в канун осеннего сезона подыскивают занятие по душе. Познакомиться с некоторыми видами физической активности можно было на очередном мероприятии кинотеатра «Мир».

Юные и взрослые спортсмены, участвовавшие в акции, о физкультуре, достижениях и здоровье знают если не все, то очень многое.

Одна из идей акции «Молодежь за здоровый образ жизни» – в одно время и в одном месте рассказать и показать, почему так важно заниматься спортом. Подобные проекты в кинотеатре обещают продолжить и осенью. А в ближайшие выходные мозырян ждут на не менее увлекательном мероприятии – фестивале красок «Холли фест». Он пройдет в воскресенье, 3 сентября.