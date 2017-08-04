Капремонты. Мозырские дома меняют имидж

Мозырские дома меняют имидж. В 2017-м году свежий облик приобретут более трех десятков объектов жилого фонда. Все они входят в список подлежащих капитальному ремонту. Где ведутся работы и кто за них платит, выяснили корреспонденты телеканала «Мозырь».

Строка «капитальный ремонт» в жировках вызывает, пожалуй, больше всего вопросов у жильцов мозырских домов. Самая распространенная претензия – «Плачу всю жизнь, а работы так и не начинают». На самом деле, деньги в фонд капремонта население впервые начало отчислять в 1999 году. Программу преображения многоэтажек города и района составляют ежегодно, исходя из размера финансирования. Принцип постановки дома на капитальный ремонт стандартный: чем старше, тем шансов больше. По графику, в 2017-м свежий облик приобретут мозырские дома, которые построили до 70-го года прошлого века.

К августу работы по капремонту полностью завершены на 19-ти объектах. Жильцы еще 9-ти сегодня практически ежедневно встречаются с коммунальниками. Как, например, в домах №13 и 20 по улице Нелидова. Работы по тепловой модернизации, реставрации фасада, замене кровли здесь начались в начале лета.

Замену входных групп и окон в местах общего пользования проводят за счет средств капремонта. А вот марафет внутри подъезда навести могут только за счет дополнительной платы жильцов. Фонд капремонта не рассчитан и на замену окон в квартирах. К слову, стоимость одного объекта отталкивается от его площади. Двухэтажный домик на Пхове, конечно, обойдется дешевле, чем многоэтажка на Притыцкого или Куйбышева. Многое зависит от состояния самого дома. В этом году освоено уже половина выделенного на капремонты бюджета.

Возвращаясь к любимой теме отчислений, можно отметить: с 1999 года жители Нелидова, 13 общими усилиями внесли в фонд капитального ремонта 10% от стоимости всех работ. Цифры говорят сами за себя. Задание по вводу в эксплуатацию отремонтированного жилья коммунальники к концу года обещают полностью выполнить.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ