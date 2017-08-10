Каникулы без происшествий, зато с массой эмоций и списком новых впечатлений. Летний лагерь в 5-ой школе

Если вы думаете, что это просто танцы, вы глубоко ошибаетесь. Это серьезное мероприятие, направленное на профилактику детского травматизма. Обратить внимание и своих сверстников, и взрослых танцевальным флешмобом к проблеме детской безопасности.

Каникулы без происшествий, зато с массой эмоций и списком новых впечатлений. Четвероклассники, участники летнего краеведческого кружка, даже в очередь выстроились, что бы рассказать о своих летних похождениях.

Краеведение – как одна из форм летнего времяпрепровождения. Если в школьном лагере больше развлекательного, то тут приятное совмещают с полезным. На вопрос, понравился ли такой отдых –ответ в унисон.

Совсем скоро каникулы финишируют. Обратно за парты. Кстати, пятая школа своих учеников встретит обновленной и посвежевшей. Сегодня учебное заведение прошло проверку готовности.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ