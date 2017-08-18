Кадры решают все

Современный руководитель—это и менеджер, и бизнесмен, и антикризисный управляющий, и прагматик, с хорошими организаторскими способностями и интуицией. В нынешних экономических реалиях предприятиям не просто удерживаться наплаву, не говоря о том, чтобы зарабатывать. Роль кадрового потенциала в социально-экономическом развитии на примере Мозырского района обсудили участники выездного семинара. В нем приняли участие руководители и специалисты со всей области. Действительно, у Мозыря есть чему поучиться. ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Беларуськабель», ОАО «Мозырский домостроительный комбинат», КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» и КПУП «Мозырские молочные продукты». Это далеко не полный перечень предприятий, которые уже давно стали визитной карточкой не только района, но и, в целом, области, в том числе и благодаря грамотной кадровой политике. Участники выездного семинара ознакомились с нюансами работы на местах, а после подвели итоги на пленарном заседании.