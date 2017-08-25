К марафону акций «Соберем школьный портфель» присоединятся участники фестиваля «Автолайф-2»

Хорошо отдохнуть, насладиться эффектными зрелищами и помочь. Совместить приятное с полезным предлагают всем желающим организаторы фестиваля «Автолайф-2». Любой гость или участник мероприятия сможет в специальной палатке приобрести товары с авто- или мото-символивой – значки, брелки, майки. Все вырученные от продажи средства пойдут на благотворительность и будут переданы накануне учебного года детям, воспитывающимся без попечения родителей. Еще раз напомним, проект «Автолайф» в одно время и в одном месте соберет все, что вы хотели увидеть из мира авторазвлечений. Будет возможность не просто рассмотреть вблизи редкие машины, но и проголосовать за лучшие из них в трех номинациях – «ретро», «спортивный» и «тюннинг-авто». Ожидается приезд автолюбителей из Беларуси, России и Украины. В программе — показательные выступления клуба BMW и мотоциклистов, конкурсы для посетителей любого возраста, дискотека под открытым небом и многое другое. Начало на площадке у кафе «Лукоморье» в 14.00.