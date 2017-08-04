И снова ДТП на Чапаева

На проезде от автовокзала к улице Чапаева – очередное дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля столкнулись сегодня утром.

Проезд от автовокзала через улицу Чапаева к Полесской этим летом обещает стать самым опасным участком дороги в Мозыре. Около восьми утра в пятницу здесь произошло очередное столкновение. Участники аварии – автомобили «Фольксваген Пассат» и «Опель Астра». Оба транспортных средства получили сильные механические повреждения. По информации ГАИ, в больницу с места происшествия увезли пострадавшую женщину-водителя. Проводится проверка.