На проезде от автовокзала к улице Чапаева – очередное дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля столкнулись сегодня утром.
Проезд от автовокзала через улицу Чапаева к Полесской этим летом обещает стать самым опасным участком дороги в Мозыре. Около восьми утра в пятницу здесь произошло очередное столкновение. Участники аварии – автомобили «Фольксваген Пассат» и «Опель Астра». Оба транспортных средства получили сильные механические повреждения. По информации ГАИ, в больницу с места происшествия увезли пострадавшую женщину-водителя. Проводится проверка.
Рубрика: Новости
И снова ДТП на Чапаева
4 августа 2017, 18:24
На проезде от автовокзала к улице Чапаева – очередное дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля столкнулись сегодня утром.