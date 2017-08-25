Гребля Мозырской СДЮШОР ФПБ

В среду 23 августа в Чехии (г. Рачице) стартовал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, где в составе Национальной команды Республики Беларусь, можно будет увидеть представителей Мозырского спорта. Спортсмены, тренеры, медицинская группа, везде наши земляки представляют сборную Беларуси и так происходит каждый раз в гребле на байдарках и каноэ, виде спорта, который на Полесье, пользуется большим вниманием и заслуженный уважением.