Финансовой милиции – 25!

На страже финансового порядка и экономической стабильности. Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию финансовой милиции, в эти дни проходят по всей стране. Поздравления принимаются и сотрудники Мозырского межрайонного отдела УДФР по Гомельской области. Его немногочисленный штат справляется со сложными задачами и успешно расследует самые сложные преступления. С изнанкой работы финансовой милиции познакомилась съемочная группа телеканала «Мозырь».

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля – одна из самых молодых правоохранительный структур. Обеспечение экономической безопасности страны и общества – её главная задача. Только за 2016-й год благодаря сотрудникам Мозырского отдела в бюджет было возмещено больше 11-ти миллиардов неденоминированных рублей. Фигуранты большинства расследований финансовой милиции – люди, у которых желание заработать на порядок выше, чем законопослушность.

Подобных историй у представителей финансовой наберется не на один сюжет. В зоне обслуживания Мозырской финансовой милиции – семь районов. Но зачастую сотрудникам приходится работать по всей стране. Вот ОМОН задерживает цыган. В 2013-2014-м годах они незаконно поставляли оборудование на сельхозпредприятия. Сами жили в Калинковичах, подставную фирму зарегистрировали в Минске. А ветви преступной схемы распространились на Могилевскую и Брестскую область.

Финансовые пирамиды, коррупция и легализация доходов, выманивание кредитов и нарушения в сфере бюджетного законодательства, ложные банкротства и уклонение от налогообложения. Это лишь часть задач, над которыми ежедневно, без выходных и праздников трудятся мужчины в форме правоохранителей.

Кооператив из романа «Золотой телёнок» правоохранительные органы сегодня назвали бы лже-предпринимательской структурой. Против современных создателей фирм-однодневок и других преступлений с мощной экономической составляющей продолжает бороться финансовая милиция. Эффективно, качественно и активно. 25 лет – возраст совсем молодой. Но за это время у борцов с финансовыми аферистами появились десятки способов и методов работы. С каждым годом они совершенствуются. Но лучшим способом профилактики таких преступлений, по-прежнему, остается бдительность населения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ