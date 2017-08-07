Эпидемиологи сняли запрет на купание в Припяти, погода его ввела. Но любители активного отдыха и водных процедур могут не расстраиваться – впереди еще несколько жарких дней.

До этого пробы воды из акватории реки Припять превышали нормы по микробиологическим показателям, в частности – по кишечной палочке в 20 раз. Сейчас ситуация выровнялась. Надолго ли? Врачи-эпидемиологи не дают обнадеживающих прогнозов.

Купаться можно, но осторожно. Это уже рекомендации ОСВОДа. За прошедшую жаркую неделю на Гомельщине утонуло 10 человек, в том числе в Жлобинском районе 8-летний ребенок. К счастью, Мозырщина не фигурирует в печальной статистике.

Возвращаясь к теме. Исследования на левобережье Припяти будут проводиться и дальше. Об изменении ситуации мозырян проинформируют через СМИ.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.ТКМ