Двое мозырян, которые попытались совершить самосуд над пенсионером, стали фигурантами уголовного дела

Двое парней и девушка в состоянии алкогольного опьянения браво прогуливались по родному району. Мимо проходил пенсионер. Девушка как бы между прочим обронила: пожилой мужчина проявляет нездоровый интерес к детям. Ее друзья, один из которых ранее неоднократно судим, почувствовали себя борцами за справедливость и решили совершить самосуд. Пенсионера били долго и жестко, пока не вмешались прохожие и правоохранительные органы. У пенсионера медики диагностировали многочисленные переломы, гематомы и ушибы. Кстати, следователи провели проверку не только в отношении подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений, но и в отношении пострадавшего. Слухи не подтвердились, даже наоборот: мужчина не раз жаловался в правоохранительные органы на то, что местная детвора нарушает его спокойствие.