Детская площадка за свой счет

Все лучшее – детям. Во дворе дома по Ульяновской, 14 жильцы построили детский городок. На благоустроенной площадке, в которую неравнодушные родители вложили как свои силы, так и средства, сегодня играют десятки малышей.

Всего год назад на этом месте был заброшенный пустырь. Сейчас это место просто не узнать. За короткое время благодаря родительской инициативе пустырь трансформировался в детскую площадку. Разноцветный невысокий забор, в центре возвышается красивая многофункциональная горка. В песочнице строят замки малыши. А на удобных лавочках за ними наблюдают мамы и папы, дедушки и бабушки.

Идею мам-активисток поддержало большинство соседей. Деньги сдавали не по принуждению, а по желанию: кто сколько мог. Собрав нужную сумму, заказали первую горку. Монтаж и благоустройство легли на плечи добровольцев.

В гости в этот радужный дворик приходят и из соседних домов. Сначала по-доброму завидовали, присматривались и играли, а сейчас тоже планируют возвести детские площадки уже в своих дворах. Положительный пример оказался заразителен.