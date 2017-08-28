Десятки эксклюзивных машин и еще больше мощных байков увидели зрители на площадке второго фестиваля «AUTOLIFE-2»

Второе лето подряд площадка у загородного кафе недалеко от Мозыря становится эпицентром больших авто-событий. Фестиваль «AUTOLIFE-2» в одно время и в одном месте собирает лучшее из мира тематических развлечений: от выставки редчайших автомобилей до эффектных показательных выступлений.

Участники фестиваля – это авто- и мотолюбители со всей Беларуси и ближайших российских городов. Зрители в своем большинстве – жители Мозыря и Калинковичей.

Профессиональный тюнинг, впечатляющая аэрография, объемный звук – вот те детали, которые сделали мероприятие уникальным.

Конкурсы и подарки, много музыки и веселья. Победители различных фестивальных номинаций домой увезли кубки и памятные награды. А всем остальным на память остались позитивные эмоции и сотни ярких фотографий в социальных сетях.