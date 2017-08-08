Дело строителей

В суде Мозырского района началось рассмотрение дела по обвинению работников одного из строительных предприятий в злоупотреблении служебными полномочиями.

На скамье подсудимых оказался бывший прораб одного из крупных строительных предприятий Мозыря. 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. В ходе следствия, завершенного районным отделом, получены доказательства незаконного использования труда подчиненных. Около года один из рабочих вместо многоэтажек для нуждающихся возводил частный дом начальнику. Другой строитель таким образом успел поработать всего несколько дней.

Рабочим необоснованно начислялась зарплата. Теперь обвиняемому предстоит вернуть предприятию более 12,5 тысяч рублей. Прорабу грозит до шести лет лишения свободы. Этот срок, скорее всего, приплюсуют к наказанию за хранение наркотиков. Его мозырянин отбывает в настоящее время.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ