Идет прием заявок на получение бывшими советскими военнопленными в Германии единовременного денежного пособия в размере 2 500 евро на основании принятого германским Бундестагом решения 21 мая 2015 года. Право на получение выплат распространяется на военнослужащих Вооруженных Сил СССР, находившихся в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в германских лагерях военнопленных. Пособие выплачивается германской стороной на добровольной основе и адресуется непосредственно потерпевшим либо уполномоченным ими лицам. Министерство иностранных дел информирует, что крайний срок подачи заявок истекает 30 сентября 2017 года. Форма заявки представлена на сайте Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов ФРГ (BADV) Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)
DGZ Ring 1213086 Berlin. Об удовлетворении заявления о выплате единовременного денежного пособия выносят решение сотрудники компетентной рабочей группы «Компенсации заявителям, которые содержались в гетто и привлекались к принудительным работам» (AG AfG). Руководителем AG AfG является госпожа д-р Хампель.
Для наведения справок заявители могут обратиться по телефону в справочный центр по следующему номеру: +49 30 187030-1550.
Кроме того вопросы можно направить по электронной почте на адрес рабочей группы AG AfG Arbeitsgruppe.
Бывшим советским военнопленным выплатят компенсации. Заявки принимаются до 30 сентября.
Идет прием заявок на получение бывшими советскими военнопленными в Германии единовременного денежного пособия в размере 2 500 евро на основании принятого германским Бундестагом решения 21 мая 2015 года. Право на получение выплат распространяется на военнослужащих Вооруженных Сил СССР, находившихся в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в германских лагерях военнопленных. Пособие выплачивается германской стороной на добровольной основе и адресуется непосредственно потерпевшим либо уполномоченным ими лицам. Министерство иностранных дел информирует, что крайний срок подачи заявок истекает 30 сентября 2017 года. Форма заявки представлена на сайте Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов ФРГ (BADV) Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)