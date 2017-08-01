Бывшим советским военнопленным выплатят компенсации. Заявки принимаются до 30 сентября.

Идет прием заявок на получение бывшими советскими военнопленными в Германии единовременного денежного пособия в размере 2 500 евро на основании принятого германским Бундестагом решения 21 мая 2015 года. Право на получение выплат распространяется на военнослужащих Вооруженных Сил СССР, находившихся в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в германских лагерях военнопленных. Пособие выплачивается германской стороной на добровольной основе и адресуется непосредственно потерпевшим либо уполномоченным ими лицам. Министерство иностранных дел информирует, что крайний срок подачи заявок истекает 30 сентября 2017 года. Форма заявки представлена на сайте Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов ФРГ (BADV) Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)

DGZ Ring 1213086 Berlin. Об удовлетворении заявления о выплате единовременного денежного пособия выносят решение сотрудники компетентной рабочей группы «Компенсации заявителям, которые содержались в гетто и привлекались к принудительным работам» (AG AfG). Руководителем AG AfG является госпожа д-р Хампель.

Для наведения справок заявители могут обратиться по телефону в справочный центр по следующему номеру: +49 30 187030-1550.

Кроме того вопросы можно направить по электронной почте на адрес рабочей группы AG AfG Arbeitsgruppe.