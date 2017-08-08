Белорусы могли наблюдать «кровавую луну»

Белорусы 7 августа могли стать свидетелями необычного астрономического явления — частичного лунного затмения, из-за которого луна приобретает красноватый оттенок. «Кровавую луну» могут наблюдать также жители большей части Евразии, Африки и Австралии.

Такая луна появляется, когда во время затмения Луна ещё не закрыта тенью Земли, но уже полностью покрыта тенью земной атмосферы. Это астрономическое явление начнётся в 20.23 по минскому времени, своего апогея достигнет в 21.20. Завершится частичное лунное затмение в понедельник в 22.18.