Августовское совещание педагогических работников

До Дня знаний остаются считанные дни. На Мозырщине новый учебный год традиционно стартует с августовского совещания педагогических работников. Здесь подводят итоги и строят планы, чествуют преподавателей и их талантливых воспитанников.

От качества образования зависит будущее. Поэтому этой сфере всегда повышенное внимание. В современном мире без информационных технологий никуда. Практически все школы города и некоторые детские сады имеют свои сайты в интернете. В целом, чтобы развиваться необходимо идти в ногу со временем. Образовательный процесс постоянно совершенствуется, внедряются новые методики и инновации. Главная задача образования—это научить учиться и помочь ребенку найти свое место в жизни, развить творческий потенциал.