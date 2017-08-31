Акция «Профсоюзы – детям»

По традиции накануне 1 сентября активисты Федерации профсоюзов Беларуси присоединяются к акции «Профсоюзы – детям». Суть ежегодного проекта — помочь школьникам в подготовке к учебному году. Подробнее – далее в сюжете.

Шестилетняя Аня старательно складывает слоги в слова. Уже завтра для девочки прозвенит первый школьный звонок. Всего в семье Шаблинских, которая накануне 1 сентября принимала гостей из профсоюза, четверо детей. Двое старших мальчишек – уже школьники. Эстафету от братьев в этом году принимает Анечка. Младшая пока посещает детский сад. Многодетный отец и его супруга Светлана трудятся в строительной сфере – возводят дома. А собственную семейную жизнь строят на принципах понимания и взаимоуважения. Подарки в рамках акции «Профсоюзы – детям» тоже получают все вместе. Яркий рюкзак для будущей ученицы и букеты для взволнованной мамы. Актуальные подарки накануне нового учебного года вручают многодетным семьям и тем, кто нуждается в материальной и моральной поддержке.

За визитом в эту семью обязательно последуют и другие встречи. Шестилетняя Аня Шаблинская сегодняшнее утро продолжила веселыми играми во дворе. А уже завтра для нее и сотен других первоклашек района начнется новая школьная жизнь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.