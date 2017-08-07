Акция #МАЁЙКРАІНЕ-2017# в Мозыре

Акция добрых дел #МАЁЙКРАІНЕ-2017# была объявлена еще в прошлом году. По задумке организаторов, праздник должен был придти в каждый райцентр области. 5 августа акцию принимал Мозырь. Не смотря на жаркий летний день, да еще и выходной, мозырским организатором удалось наполнить парк и зрителями, и артистами, и спортсменами. На одной площадке гиревики играли мышцами, рядом крутили педали велосипедисты и тут же звонко артисты признавались в любви к своей стране.

Различные конкурсы, песни, танцы. Мастер-классы и патриотические зарисовки. В этот день в парке было много детей в зелено-красных галстуках и молодежи с символикой БРСМ. Девиз акции «Двигайся! Делай! Развивайся! Радуй!». В этом году он приобрела новое звучание.

В этот день у многих были припасены пожелания своей стране, Беларуси – процветания, ее жителям – здоровья и успехов. Вот главные из них.

Пожелания звучали и со сцены. На площадке сменяли друг друга артисты, разливались мелодии. Зрители активно подпевали и позировали на камеру. Один из сюрпризов акции –

во всех городах ее снимает телеканал БТ- 4, после в эфир выходят сюжеты. И каждый участник акции может себя увидеть или услышать)

Акция #МАЁЙКРАІНЕ# продлится до сентября. Впереди еще несколько городов. А ее финальной точкой станет масштабный концерт «Прысвячаю табе, Беларусь», во время которого организаторы намерены поощрить и наградить самых активных и отзывчивых жителей Гомельской области.