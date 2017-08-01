Акция добрых дел #МАЁЙКРАІНЕ# в первую субботу августа придет в наш район

«Двигайся! Делай! Развивайся! Радуй!» – под таким девизом на Гомельщине проходит патриотическая акция добрых дел #МАЁЙКРАІНЕ#. В 2017 акция стартовала 22 апреля в Хойниках и уже прошла в Брагине, Буда-Кошелево, Ветке, Добруше, Ельске, Калинковичах. А в первую субботу августа придет в наш район.

Областная общественно-патриотическая акция «Маей краіне» продолжает шествие по Гомельской области. В субботу, 5 августа, мероприятия проекта развернутся в Мозыре. В кинотеатре «Мир» в 12.30 начнется профилактическая акция «Молодежь за здоровый образ жизни», пройдет большой концерт. Также в программе – показательные выступления клуба каратэ «Сэйдокай», развлекательная программа «Счастливы вместе» от праздничного агентства и розыгрыш пригласительных билетов. С обеда и до самого вечера активно будут задействованы площадки городского парка. После 17.00 желающих приглашают на выставки различного формата и рекламные акции. В парке будет работать кинотеатр под открытым небом, прогулочный теплоход, пройдут спортивные соревнования. Дополнительную информацию можно получить по телефону сектора по делам молодежи райисполкома 32-55-23.