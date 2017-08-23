Акция «Депутаты – детям!» прошла в Мозыре

Депутатский корпус Мозырского района принял участие в масштабной благотворительной акции. В канун Дня знаний детям из малообеспеченных семей вручили укомплектованные школьные портфели.

Счастливыми обладателями рюкзаков стали почти три десятка будущих первоклассников. Это жители города и района, которые особо нуждаются в материальной поддержке. Своевременную помощь родителям и детям оказали представители депутатского корпуса. Примечательно, что портфели они купили за личные средства.

Подарки вручали в праздничной обстановке. С пожеланиями прилежно учиться и радовать успехами родителей и педагогов.

Развлекательно-познавательная часть мероприятия включила в себя экскурсия по Замковой горе, общую прогулку по городскому парку и веселое катание на аттракционах.