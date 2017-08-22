60 лет вместе

Бриллиантовую свадьбу отметила семья Валентины и Анатолия Братусь. Праздничную дату отметили вместе с детьми и внуками.

Он – всю жизнь на военной службе, она – работала в детском саду. Жизнь пролетела, как одно мгновение. Двое детей: дочь Татьяна сегодня заслуженный педагог России, сын Евгений – подполковник российской армии. Воспитывали своим примером. Были вместе и в горе, и в радости, преодолевали трудности и ни разу не пожалели о своем главном выборе в жизни.

Чета Братусь всегда были половинками одного целого. И даже после того, как Анатолий Николаевич заболел, Валентина Александровна с неохотой выходит из дома одна. Местоимение «Мы», появившись в их лексиконе 60 лет назад, закрепилось в нем навсегда.

Говорят, все несчастные люди несчастливы по-разному, а счастливые – счастливы одинаково. Рецепт своего семейного счастья Анатолий и Валентина Братусь в тайне не держат. Три его главных ингредиента: любовь, уважение и преданность. Остальное, говорят, обязательно приложится.