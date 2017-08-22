42 километра на велосипеде в честь родного предприятия

Здоровый образ жизни набирает популярность. Для работников «Мозырьсоль» ЗОЖ—это не дань моде, а норма жизни. Участниками велопробега, посвященного 35-летию родного предприятия стали почти тридцать сотрудников. Причем, маршрут не шуточный, длиною в 42 километра. Дистанцию на самом демократичном, а главное – экологически чистом виде транспорта преодолевали не на время, а для удовольствия. В мини-путешествие отправлялись даже семейными парами.

Все, что было необходимо для участия в акции – личное желание и хороший велосипед. Некоторые заводчане специально покупали двухколесный транспорт к велопробегу, другие брали напрокат или у друзей. Конечную остановку сделали на озере Литвин, где был разбит палаточный лагерь с традиционными туристическими атрибутами – веселыми песнями, походной кухней и ночными посиделками у костра.