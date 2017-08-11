День строителя-2017

Благодаря этим людям преображаются города и села. В воскресенье, 13 августа, свой профессиональный праздник отметят представители самой созидательной профессии. Первые поздравления в адрес мозырских строителей прозвучали уже сегодня.

В свой профессиональный праздник большинство представителей строительной отрасли будут находиться на рабочих местах. Мозырь продолжает активно расти и развиваться. Поэтому жизнь на стройплощадках кипит и днем, и ночью. Только к концу этого года в эксплуатацию должно быть введено более 75 тысяч квадратных метров жилья. Трудятся в поте лица строители на возведении капитальных многоэтажек и модных танхаусов. Не забывают и о социально-культурных объектах.

Строительная программа на год: достроить недостроенное, начать возведение нового района и максимально увеличить протяженность некоторых улиц. Мозырь разрастается в направлении Наровчизны и Дроздов. Увеличивается микрорайон «Молодежный», расширяется улица Советская. Новые дома появятся за рынком «ИстПал», в районе горбольницы. Кроме объемов, строители постоянно повышают и качество своей работы. Ставку делают на энергоэффективность и новые технологии. Что касается, кошелька, то средняя стоимость квадратного метра жилья – 780 рублей. Цифра – одна из самых низких по стране. В целом, армии мозырских строителей есть, чем гордиться. И сегодня они заслуженно принимают поздравления.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ