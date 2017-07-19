Жук-короед атакует сосновые леса Мозырщины

Волна усыхания сосны накрыла Гомельскую область и Республику Беларусь в целом. Сосна – основная лесообразующая порода, подвергается «короедному» усыханию. Короед приходит уже на ослабленные леса. По мнению специалистов, причиной ослабления является целый комплекс факторов: повышение температур, падение грунтовых вод, заболевания корневой системы, ураганные ветра, лесные пожары. Все это не обошло стороной и леса Мозырщины. Итог – лесоводы бью тревогу.

Зелень ковра из верхушек сосен разбивают рыжие пятна и голые делянки. Съемка квадрокоптером не то что обнажает проблему, она хорошо видна и с земли, но показывает масштабы экологической катастрофы. И что самое страшное – и рыжих пятен, и голых мест станет еще больше. Через месяц, через неделю, через год. Никто не знает. Жук–короед наступает стремительно и отвоевывает гектары леса.

Леонид Григорьевич Курочка, лесничий Боковского лесничества, в лесном хозяйстве с 1974 года. Видал и буреломы, и засухи. Да и болезней у деревьев знает не меньше, чем у человека. Но с лесными напастями как-то справлялись и боролись. Перед жуком-короедом оказались не то что бессильны, самое печальное, что бороться с агрессивным вредителем можно только кардинальными мерами – вырубкой.

В прошлом году на этом участке сосны стремились вверх, сегодня беспомощно лежат на земле. Теперь это древесина, причем пригодная только на дрова или щепу. У каждого вредителя свой почерк. Крошечный жучок длинной от двух до 4 мм, который еще вдобавок может и летать, в коре и в древесине вгрызает ходы, заселяет и ветви. Дерево не получает нужного питания и засыхает. При благоприятных условиях колония вершинного короеда может уничтожить дерево за одну-две недели. Если в прошлом году по его вине на Мозырщине было вырублено 126 га соснового леса, то за 6 месяцев этого года под сплошные санитарные рубки попало уже более 200 га. Раньше под прицел короеда попадали ослабленные и больные деревья. Сейчас, после засухи 2015-2016 годов, уязвимыми стали практически все сосны. А если добавить к этому значительное увеличение численности короеда, то лесоводы говорят об экологической трагедии.

Своевременный диагноз – залог успешного лечения. Что бы на зеленых картах было меньше рыжих пятен, идет обследование лесов и вырубки, как отдельные, так и целых участков. Не смотря на принимаемые меры, усыхание сосновых лесов набирает обороты. Проблема актуальная не только для Мозырского района, практически для всей Беларуси. Пока жук-короед на шаг впереди лесников. В самое ближайшее время в Мозырь приедут лесопатологи, специалисты, которые занимаются изучением насекомых-вредителей и болезнями леса.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ