За шесть месяцев этого года в республике возбуждено 279 уголовных дел, связанных с распространением психоактивных веществ через Интернет. Подразделения наркоконтроля продолжают активную работу по пресечению распространения психотропов в сети.

За шесть месяцев этого года возбуждено 279 уголовных дел, связанных с распространением психоактивных веществ посредством Интернета. В Министерство информации направлены уведомления о необходимости ограничения доступа к 10 сайтам, содержащим пронаркотический контент. Заблокированы транзакции по 604 электронным кошелькам. Также из зарубежной почтовой корреспонденции, почтовых отправлений, которые прибыли в Беларусь либо проходили транзитом, в январе-июне из незаконного оборота изъяты экстази, амфетамин и лекарства с психотропным веществом в своем составе. МВД Беларуси напоминает, что незаконные действия с наркотическими средствами или психотропными веществами либо их аналогами в соответствии с нормами Уголовного кодекса наказываются лишением свободы на срок до 25 лет с возможностью конфискации имущества.