Явка всех рокеров города обязательна! «Ночь рока» в Мозыре

14 июля в клубе 55 второй год подряд пройдет грандиозное шоу — Ночь Рока. Организаторы приглашают всех поклонников живой музыки посетить концерт, а еще попытать удачи в викторине.

Для всех любителей рок-н-ролла и гранжа, русского рока и альтернативной сцены большой праздник. 14 июля в клубе 55 стартует «Ночь Рока». Со своими песнями и любимыми мозырянами каверами мировых хитов выступят группы Pile, Белое солнце и Bai Band. Специальный гость программы, один из старейших ди-джеев страны DJ PAPA DANCE. Не упустите возможность насладиться живым звучанием гитар, общением с музыкантами и поучаствовать в викторине. Начало концерта в 22.00. За дополнительными новостями следите в социальных сетях. Явка всех рокеров города обязательна!