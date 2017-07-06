Выступление польского биг-бэнда

Одним из приятнейших музыкальных подарков мозырянам ко Дню независимости стал концерт польского Биг-бэнда. Гости из города Хойнице подготовили программу, которая состояла из лучших хитов в стиле «джаз».

«Биг-бэнд» дословно переводится, как «большой оркестр». На главную праздничную сцену Мозыря вышли 17 талантливых польских музыкантов. Людей разного возраста объединила несомненная любовь к творчеству и эстраде. В основе репертуара коллектива из Хойнице – классика музыкального жанра середины прошлого века. Именно тогда на пике мировой популярности находился джаз.

Джазовый оркестр характеризует определенный состав инструментов. Мозыряне смогли увидеть и услышать синхронное звучание гитары и клавишных, трубы и тромбона. Дирижеру «Биг-бэнда» удалось гармонично соединить приемы музыки академической и приемы традиционно джазовые. Как результат – индивидуальный яркий звук, создающий атмосферу веселого и, в то же время, расслабленного настроения. Выступление поляков в вечерней программе по регламенту длилось полчаса. Однако благодарные мозырские зрители еще долго провожали музыкантов аплодисментами.