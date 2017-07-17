Выставка иллюзионного искусства «ФАНТАНА»

Вы когда-нибудь мечтали побывать в роли фокусника или его ассистента? Если да, то вам определённо стоит посетить новую интерактивную выставку иллюзионного искусства «Фантана», которая открылась в выставочном зале нашего города и будет проходить здесь до 30 августа.

Мастерство фокусов зародилось более четырёх тысяч лет назад. Но и сегодня иллюзионное искусство остаётся популярным. Это отличное развлечение и способ узнать нечто новое о себе и окружающем мире. Прийти за новыми открытиями, волшебными снимками и невероятными впечатлениями теперь могут и мозыряне. Это будет полезно и интересно как детям, так и взрослым. Всего на выставке представлено более 70 экспонатов, которые можно, а главное НУЖНО трогать руками! Здесь вы сможете узнать секреты знаменитых фокусов, таких как исчезновение и подмена предметов в ящиках, «распиливание» человека и даже то, как выпутаться из смирительной рубашки. Вы познакомитесь с наборами фокусников разных времён, машинкой для производства банкнот, бутафорским оружием. Ваше внимание несомненно привлекут завораживающие оптические иллюзии и калейдоскопы, от которых сложно оторвать свой взгляд. В специальной фотозоне вы сможете воссоздать знаменитый трюк «Левитация человека», обмануть силы притяжения и зависнуть в воздухе. Одни люди считают фокусы настоящим волшебством, другие говорят, что это всего лишь ловкость рук и никакой магии. Верить фокуснику или нет – дело ваше, но в чудеса нужно верить обязательно!

Виктория Купрацевич, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ