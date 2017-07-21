Вода в Припяти грязная, купаться нельзя. Вердикт санитарных врачей

По предварительным прогнозам синоптиков в ближайшую неделю ожидается несколько жарких дней. В начале недели воздух будет прогреваться до 32 градусов. А значит, мозыряне потянутся к реке. Можно ли купаться в Припяти, каково сегодня состояние реки? Именно такой вопрос наши корреспонденты задали санитарным врачам. И получили на него ответ.

Вода грязная, купаться в ней нельзя. Именно такой вердикт вынесли санитарные врачи отдела коммунальной гигиеныМозырского зонального центра. Пробы воды из акватории реки Припять были взяты 19 июля, превышения выявлены по микробиологическим показателям, в частности, по кишечной палочке.

В этом году состояние реки, выражаясь медицинским языком, стабильно тяжелое. Решение об ограничении купания детей и взрослых было принято еще 6 июня. Ситуация не меняется и сегодня. Несвоевременная очистка земснарядом, отсутствие ливнестоков, нарушение естественного процесса самоочищения реки, большое количество неблагоустроенных домовладений в водоохраной зоне – все это способствует загрязнению воды.

Свою лепту вносят и природные аномалии. Несколько засушливых лет истощили Припять. В этом году уровень воды тоже понемногу падает. Пока гарантированным оберегом выступала погода. Дожди, прохладные ночи останавливали любителей пляжного отдыха. В ближайшие дни обещают быть жаркими, однако теперь верх должен взять здравый смысл. Врачи напоминают о том, что купание в грязной воде может привести на больничную койку.

Исследования на левобережье Припяти будут проводиться и дальше. Об изменении ситуации мозырян проинформируют через СМИ.