Весьма дождливо. Погодные рекорды

Летний рекорд по количеству выпавших осадков установлен в минувшие выходные. За два дня – пятницу и субботу, — в Мозыре выпало 78% от месячной нормы.

Дождливый фронт подпортил начало выходных не одной мозырской семье. На смену жаре в пятницу, в субботу пришли затяжные дожди. Всего за два дня в городе выпало 73,1 мм осадков, что составляет почти 78% от месячной нормы. Прохожим, оказавшимся в это время на улице, не помогали ни «дождевики», ни зонтики. С потоками воды с трудом справлялись ливневки, а на дорогах автомобили просто плыли. Непогода едва не стала причиной переноса футбольного матча между «Славией» и «Неманом». Но общими усилиями игровое поле освободили от луж. Весь масштаб дождевой трагедии можно оценить по фотокадрам из соцсетей. К счастью, в начале этой недели вновь вернулось солнце. Дождей прогнозируется по минимуму. А вот воздух прогреется до температуры +36 градуса.