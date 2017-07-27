«Веселая дискотека» в кинотеатре «Мир»

В кинотеатре «Мир» продолжается марафон летних развлечений. На очереди — «Веселая дискотека» ко Дню торговли.

30 июля, в День работников торговли, кинотеатр «Мир» сделает подарок своим посетителям. Взрослых и маленьких мозырян приглашают на самую «Веселую дискотеку». Дневная вечеринка под открытым небом станет именно тем событием, которое разукрасит ваши выходные яркими эмоциями. Ведь в программе – завораживающее шоу мыльных пузырей и динамичная развлекательная программа от аниматоров «Зебра ForKids». Детей, чьи родители трудятся в сфере торговли, ожидает бесплатный показ мультфильма «Босс Молокосос».