«Веселая дискотека» в кинотеатре «Мир»

Веселый марафон летних развлечений для детей и взрослых. В кинотеатре «Мир» ярко и задорно отметили День торговли. На месте шоу побывала и наша съемочная группа.

Подарок всем посетителям ко Дню работников торговли сделал кинотеатр «Мир». Взрослых и маленьких мозырян пригласили на самое задорное и энергичное мероприятие лета – «Веселую дискотеку». Десятки мальчишек и девчонок разного возраста и их активные родители смогли стать участниками развлекательной программы.

Шоу мыльных пузырей сегодня – одна из самых любимых забав мозырян. Сделать такой огромный шар из мыльной пены – задача не из легких. Но миниатюрная фея Юлия знает, как привлечь и удержать внимание всех и каждого.

В продолжении «Веселой дискотеки» – танцевальная программа для всех желающих. На импровизированный танцпол вышли даже те, кто еще только делает первые робкие шаги в этом мире. Но уже не может спокойно стоять при звуках музыки. Рядом с малышами – заботливые родители. Они точно знают, совместное времяпровождение – лучшая инвестиция в капитал будущего счастливых детей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ