Вес – 170 тонн. Длина – 20 метров. На НПЗ начался монтаж итальянских реакторов для установки гидроочистки дизельного топлива

Химия – наука экспериментальная. Великий Менделеев, отец нефтехимической промышленности, его бюст смотрит прямо на НПЗ, был бы приятно удивлен – потомки дело его жизни приумножили тысячекратно. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе технологические процессы постоянно совершенствуются. Модернизация не прекращается. Из последнего. В середине июня из Италии были доставлены водным путём реакторы депарафинизации для установки гидроочистки дизельного топлива топливно-каталитического производства. На днях начался их монтаж.

Потенциал для будущих экологических стандартов и должны обеспечить эти реакторы. Их запуск позволит производить и зимнее дизельное топливо стандарта Евро-5 со сниженным, минимальным количеством серы. Реакторы депарафинизации предназначены для улучшения свойств хладотекучести продуктового дизельного топлива с достижением температуры помутнения -12°C.

прибыли из Италии. Срок изготовления реакторов, с учётом доставки, составил 15 месяцев. Вес каждого – 170 тонн. Длина – 20 метров, толщина стенок 20 см. Для установки гигантов были задействованы два супермощных крана.

Второй реактор будет установлен в зеркальном отражении. Модернизация установки гидроочистки дизельного топлива топливно-каталитического производства позволит не только выпускать продукцию требуемого качества из парафинистых сортов нефти, но и увеличить объём производства дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами. Впереди – новые проекты. Один из них –завершение строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. По планам в 2019 году проект будет реализован. Это позволит увеличить глубину переработки нефти и нарастить объемы выпуска дизельного топлива и гидроочищенного вакуумного газойля. Снизится производство мазута. Содержание серы в мазуте уменьшится до 1%. После строительство еще двух сложных комплексов.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкн. ТКМ