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Рубрика: Новости

Вчера в Мозыре на улице Ленинская произошло тройное ДТП. К счастью, из людей никто не пострадал

13 июля 2017, 16:02

В Мозыре на подъеме на улице Ленинскую женщине, которая была за рулем Мерседеса, стало плохо. Водитель решила припарковать автомобиль, но потеряла сознание. Машина продолжила движение. В итоге, Мерседес столкнулся с еще двумя транспортными средствами – со своим автотезкой, а также с БМВ. Машины без водителей находились на стоянке. К счастью, люди не пострадали.

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