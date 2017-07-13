Вчера в Мозыре на улице Ленинская произошло тройное ДТП. К счастью, из людей никто не пострадал

В Мозыре на подъеме на улице Ленинскую женщине, которая была за рулем Мерседеса, стало плохо. Водитель решила припарковать автомобиль, но потеряла сознание. Машина продолжила движение. В итоге, Мерседес столкнулся с еще двумя транспортными средствами – со своим автотезкой, а также с БМВ. Машины без водителей находились на стоянке. К счастью, люди не пострадали.