Вчера поздним вечером в Мозыре на Кургане славы произошла авария. Есть пострадавшие

Водитель бортового грузового автомобиля с манипулятором «Рено» на улице Рыжкова при подъеме решил обогнать попутный автомобиль. Для этого он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Мерседесом. Удар был довольно сильным. У спринтера разбита вся передняя часть. У мужчины, который был за рулем Мерседеса, медики диагностировали открытый перелом ноги. Женщина-пассажир получила многочисленные ушибы грудной клетки. Как оказалось, виновник аварии, водитель эвакуатора, был пьян, кроме того он не имел права управления. Водительского удостоверения был лишен еще в 2015. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дела.