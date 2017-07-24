В воскресенье утонул 32-летний мозырянин. Второй день водолазы ищут его тело

Очередная трагедия на Припяти, вторая за неделю. Первый несчастный случай произошел 17 июля около 8 часов вечера в районе деревни Акулинка. По сообщению очевидцев, отдыхавший на берегу мужчина решил искупаться, нырнул под воду и больше не появился. Тело его обнаружили только через трое суток. Аналогичное происшествие произошло вчера. В воскресенье чуть выше моста в районе Примостовой утонул 32 летний мозырянин. Второй день водолазы ищут его тело.

Среди рыбацких лодок в районе Примостовой выделяются два катера спасателей. Водолазы ОСВОДа обследуют дно реки – проводят поиски тела парня, который утонул днем в воскресенье.

Валерий Беляй, председатель Мозырского ОСВОДа уверен, трагедии не было бы, если бы не было спиртного. Сегодня на месте посиделок разбросаны пустые бутылки – пиво, водка. На их дне –

чьи-то слезы и оборвавшаяся молодая жизнь.