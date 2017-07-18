В субботу, 22 июля, на площади Ленина развернется большой школьный базар

Купить все в одном месте и не бегать неделями по магазинам. Такую возможность родителям школьников предоставляют организаторы тематической ярмарки. Большой школьный базар развернется на площади Ленина в субботу, 22 июля. В торговых точках можно будет выбрать все, что нужно мальчишкам и девчонкам от первого и до одиннадцатого классов. Для мозырян – широкий выбор канцтоваров, аккуратной учебной формы, спортивной одежды и обуви. А модельный ряд сможет продавать даже самого капризного покупателя. Также можно будет найти ранцы и рюкзаки из прочных, легких материалов. С началом сезона школьных ярмарок специалисты подсчитали, во сколько в 2017-м обойдется подготовка ученика к 1 сентября. На ученика младших классов придется потратить от 175 до 735 рублей, старших классов — от 230 до 870 рублей.