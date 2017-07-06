В ночном клубе в Мозыре сельчанин избил двух горожан

Сельчанин приехал с семьей в Мозырь, чтобы отдохнуть в ночном клубе. Ночь удалась. После жарких танцев, когда дискотека закончилась, 25-летний парень решил перекурить. Во время релаксации его плечом случайно задел незнакомец, мозырянин. Житель района воспринял это как весомый аргумент для начала драки. Вышли один на один. Сельчанин стал активно бить оппонента руками и ногами, в драку вмешался друг мозырянина, он пытался их разнять, но в итоге получил сам. Агрессивного гостя города задержали проходившие мимо сотрудники патрульно-постовой службы.