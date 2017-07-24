В ночь на 22 июля в Загоринах произошел пожар. Предположительно от удара молнии вспыхнул дачный домик

С 17 по 23 июля на территории города Мозыря и Мозырского района произошел 1 пожар, подлежащий учету. Вместе с этим на ликвидацию возгораний мусора и растительности спасатели направлялись 5 раз. Всего же с начала года в Гомельской области произошло 350 огненных происшествия, которые унесли жизни 26 человек. Субботняя гроза добавила статистики МЧС. От удара молнии загорелся дачный дом.

В ночь на 22 июля в д. Загорины произошел пожар. Предположительно от удара молнии вспыхнул дачный домик на территории садоводческого товарищества «Нива». К моменту прибытия спасателей крыша строения была объята пламенем. Всего же на ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось около получаса. В итоге происшествия дом практически полностью выгорел изнутри. Благо хозяев на момент возгорания на даче не было. МЧС напоминает – во время грозы необходимо отключить от сети питания дома все без исключения электроприборы. Учитывая возможные сильные порывы ветра, окна и двери нужно плотно закрыть. Не следует также находиться вблизи металлических предметов и конструкций, а также элементов домашней электросети. В случае возникновения пожара от удара молнии незамедлительно вызовите спасателей по телефонам 101 или 112 и покиньте опасную зону.