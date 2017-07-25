В Мозыре заработали школьные ярмарки

Все меньше времени остается до торжественного школьного звонка 1 сентября. А значит – пришло время отправляться по магазинам. И первых покупателей в Мозыре дождались школьные базары.

В новый учебный год – в новом красивом костюме. Семикласснице Ангелине и ее маме на школьном базаре предстояло пройти сложный тест на тему «Как не потеряться в многообразии предлагаемых моделей?». Подобрать самую стильную рубашку и идеальную школьную юбку – задачка, покруче, чем теорема Пифагора.

Ответственно к началу учебного года относятся как родители школьников, так сотрудники торогвли. Летом значительно расширяется выбор необходимых товаров. И особой популярностью пользуются ярмарки под открытым небом. На свежем воздухе можно примерить форму, подобрать обувь, спортивный костюм или рюкзак. По всей Гомельской области базары начали работать в середине июля. Но пик покупательского спроса традиционно наступает через две недели.

Своим покупателям Ирина Владимировна предлагает одни из важнейших товаров – канцелярские принадлежности, учебные пособия и тетради. В последние годы, признается, всех радует как внешний вид ручек и пеналов, так и широкий ценовой диапазон.

Расширенная торговля для школьников продолжится до сентября. Крупные тематические ярмарки на площади Ленина работать будут 5 и 19 августа. В остальное время собрать «рюкзак ученика» можно в городских магазинах. В борьбе за покупателя многие предлагают приятные скидки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов ТКМ