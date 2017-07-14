В Мозыре руководители одного из унитарных предприятий через фиктивную схему списали почти 7 тысяч литров дизтоплива

В Мозыре руководители одного из унитарных предприятий, а также еще одно должностное лицо через фиктивную схему списали почти 7 тысяч литров дизтоплива. Трое обвиняемых заключены под стражу, еще один фигурант скрывается за границей.

Сейчас в уголовном деле о групповом хищении путем злоупотребления служебными полномочиями проходит 4 фигурантов. Трое из них были родственниками и работали на одном предприятии, еще один обвиняемый, также должностное лицо, сотрудник контролирующей организации. Через фиктивные схемы и документы они, находясь в сговоре, списали почти 7 тысяч литров дизтоплива. Похищенным топливом распорядились по собственному усмотрению.

На данный момент обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы, конфискация имущества с лишением права занимать определенные должности. Но следователи говорят, это лишь начало криминальной истории. Одному из фигурантов инкриминируют также дачу взятки. На имущество подозреваемых и обвиняемых по этому уголовному делу наложен арест на сумму более 40 тысяч деноминированных рублей.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.