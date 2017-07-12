В Мозыре мальчику, который полез на дерево спасать кота, самому понадобилась помощь уже профессиональных спасателей. Заботливого хозяина и его перепуганного питомца сотрудники МЧС благополучно спустили с дерева по выдвижной лестнице.

Сегодня кошка Матильда беззаботно нежится на солнце. А еще вчера она и ее хозяин стали героями чрезвычайной ситуации. В тихий мозырский двор съехались все экстренные службы. Началось с того, что Матильда поссорилась со своей подругой.

Кошка Матильда находилась на дереве на высоте 8-9 метров, самостоятельно спуститься не могла. На помощь отправился 13-летний хозяин, правда, и он оказался в ловушке.

У Семена и его друзей большой опыт покорения деревьев, одним словом, мальчишки. Правда, когда Семен оказался на высоте и в западне, на земле за него переживали.

Соседи позвонили в МЧС. Профессиональные спасатели приехали спустя несколько минут. Вначале по выдвижной лестнице спустили юного хозяина, а после и Матильду. К счастью, помощь медиков никому не понадобилась.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер.